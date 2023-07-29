В Вильнюсе задержали человека, разрисовавшего мелками инсталляцию «ШИЗО» —копию изолятора, в который регулярно сажают Алексея Навального

Полиция Вильнюса в ночь на субботу задержала мужчину 1974 года рождения, которого подозревают в том, что он разрисовал мелками инсталляцию «ШИЗО» — копию изолятора, в который регулярно сажают политика Алексея Навального, сообщает Delfi.

Полиция начала расследование по факту нарушения общественного порядка, уточняет издание.

В свою очередь Sota предположила, что речь идет о российском активисте из Твери Михаиле Баранове — он тоже родился в 1974 году, и прославился в Вильнюсе тем, что неоднократно публично выступал с критикой соратников Алексея Навального, пишет издание.

Надписи на инсталляции «ШИЗО» появились 28 июля. Среди прочего на копии изолятора было написано «Navalnists for the terror». Sota напоминает, что до этого инсталляцию уже обматывали черной пленкой и поджигали. Тогда ответственность на себя брали активисты «Мирного сопротивления».

Впервые инсталляцию «ШИЗО» представили в январе 2023 года в Берлине. Ее автор — брат политика Олег Навальный. В Вильнюсе инсталляция открылась в 5 июля.