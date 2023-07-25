Сергей Шойгу приехал в Северную Корею. Там он поучаствует в торжествах по случаю 70-летия «победы» КНДР в Корейской войне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, сообщило российское военное ведомство.

В Северной Корее делегация Минобороны во главе с Шойгу «примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию корейского народа в 1950-1953 годов», говорится в пресс-релизе российского Минобороны.

В ведомстве выразили уверенность, что визит Шойгу «станет важным этапом развития сотрудничества» между Россией и КНДР.

Россия сблизилась с КНДР после вторжения в Украину. Американские СМИ со ссылкой на разведку неоднократно писали, что Москва закупает у Пхеньяна боеприпасы. Официально КНДР это отрицала.

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