Сергей Шойгу приехал в Северную Корею. Там он поучаствует в торжествах по случаю 70-летия «победы» КНДР в Корейской войне
Источник: Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, сообщило российское военное ведомство.
В Северной Корее делегация Минобороны во главе с Шойгу «примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов», говорится в пресс-релизе российского Минобороны.
В ведомстве выразили уверенность, что визит Шойгу «станет важным этапом развития сотрудничества» между Россией и КНДР.
Россия сблизилась с КНДР после вторжения в Украину. Американские СМИ со ссылкой на разведку неоднократно писали, что Москва закупает у Пхеньяна боеприпасы. Официально КНДР это отрицала.