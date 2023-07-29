The Financial Times: ВСУ обстреливают позиции российских военных боеприпасами из Северной Кореи

Украинская артиллерия применяет для ударов по российским позициям боеприпасы, произведенные в Северной Корее, сообщает The Financial Times.

Снаряды из КНДР, об использовании которых Украиной ранее не сообщалось, журналистам продемонстрировали военные, ведущие огонь из советских реактивных систем залпового огня «Град» недалеко от Бахмута.

Судя по маркировке, большинство из этих боеприпасов были произведены в 1980-х и 1990-х годах, пишет газета.

Командир артиллерийского подразделения рассказал журналистам, что северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются. Другой военный попросил журналистов не подходить слишком близко к ракетной установке, потому что боеприпасы из КНДР «очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи». Несмотря на это, украинские военные продолжают их использовать. «Нам нужна каждая ракета, которую мы можем достать», — сказал командир подразделения.

Откуда у украинских военных эти боеприпасы, неясно. Северная Корея считается одним из немногих союзников России в этой войне, поэтому маловероятно, что КНДР сама поставила боеприпасы Украине, пишет газета. Военные сказали журналистам, что снаряды были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В то же время в украинском Минобороны предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными.

25 июля делегация Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу приехала в Северную Корею по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Во время своего визита министр обсудил с Ким Чен Ыном «вопросы глобальной и региональной безопасности».

После российского вторжения в Украину КНДР последовательно поддерживала позицию Москвы. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские территории.

Американские СМИ со ссылкой на разведку неоднократно писали, что Москва закупает у Пхеньяна боеприпасы. Официально КНДР это отрицала.

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