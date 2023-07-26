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Дружественная Северная Корея приветствует товарища министра обороны РФ Сергея Шойгу Он прибыл в Пхеньян отмечать 70-летие «победы» КНДР в Корейской войне. Фотографии
Источник: Meduza
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 июля прибыл с визитом в Пхеньян. Он примет участие в торжествах по случаю 70-летия окончания Корейской войны — КНДР считает, что одержала в ней победу. В рамках визита Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. На встрече с ним Шойгу назвал КНДР «дружественным государством» и «важным партнером России». Как сообщает «Интерфакс», Шойгу возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.