Международная федерация фехтования отменит обязательное рукопожатие после боя из-за отказа украинской саблистки жать руку сопернице из России

Международная федерация фехтования (FIE) намерена изменить регламент проведения поединков после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась жать руку сопернице из России Анне Смирновой, сообщает газета La Republica.

Рукопожатие после поединка разрешат заменить приветствием на расстоянии. «Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — пишет газета.

На сайте FIE об изменении регламента пока не сообщалось.

Украинская саблистка Ольга Харлан встретилась в 1/32 финала индивидуального турнира на чемпионате мира с россиянкой Анной Смирновой 27 июля. Поединок завершился победой Харлан, однако судьи ее дисквалифицировали после того, как отказалась пожать руку сопернице. Согласно правилам, после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатием, иначе встреча не будет считаться завершенной.

Федерация фехтования Украины подала апелляцию, назвав решение о дисквалификации незаконным. Исполком Международной федерации фехтования приостановил дисквалификацию Харлан 28 июля.

Незадолго до этого министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо от Международного олимпийского комитета, в котором говорилось, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.