Суд в Самаре арестовал подозреваемого по делу о диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе

Самарский районный суд арестовал на два месяца Сергея Окрушко, которого задержали по подозрению в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его адвокат Вячеслав Павелкин сообщил, что Окрушко сотрудничает со следствием.

УФСБ по Самарской области оценило ущерб, причиненный диверсией, в более чем 30 миллионов рублей, пишет ТАСС.

О взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре 28 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По данным СМИ, на заводе было заложено самодельное взрывное устройство.

Хинштейн утверждал, что «серьезных разрушений» и пострадавших в результате взрыва нет. По его словам, факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о диверсии (статья 281 УК РФ). По данным депутата, подозреваемого задержали в Оренбургской области.