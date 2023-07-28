Депутат Хинштейн: в Самаре на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, там было заложено взрывное устройство. Хинштейн утверждает, что «серьезных разрушений» и пострадавших в результате взрыва нет.

Власти Самарской области не комментировали информацию о взрыве.

Телеграм-канал «112» пишет, что на заводе сработало самодельное взрывное устройство. По данным канала, взрыв устроил 42-летний Сергей О., которым работал там электриком. С места происшествия он скрылся на автомобиле. Вскоре его якобы задержали на границе с Казахстаном. Официального подтверждения этой информации нет.

На сайте Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода говорится, что это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. Завод входит в структуру «Роснефти» с 2007 года.