Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине, заявил, что РФ «стремимся к мирному разрешению любых споров».

Говоря готовности российских властей к миру, Путин привел в пример отступление армии РФ из-под Киева весной 2022 года: «Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — заявил Путин.

Детали договоренностей Путин раскрыть отказался, отметив, что «это будет не очень корректно».

В своем выступлении российский президент также заявил, что войну в Украине «начал Запад». Он же, по мнению Путина, «стал втягивать Украину в НАТО», в то время как для России нейтральный статус Украины имеет «принципиальное значение».

Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года, назвав это «жестом доброй воли» для создания благоприятных условий для мирных переговоров. Тем не менее многие эксперты высказывали мнение, что российская армия потерпела под Киевом масштабное поражение и была вынуждена поставить перед собой более реалистичные цели.

После отступления российских войск на освобожденных территориях Украины были обнаружены тела сотен мирных жителей, погибших во время российской оккупации в феврале и марте.

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