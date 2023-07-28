Война Пятьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 27 июля здесь.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне посетил одесский Спасо-Преображенский сбор, разрушенный в результате российского обстрела 23 июля.
Украинский лидер посетил Одесскую область после поездки в Днепропетровскую область и Николаев. В храме он записал обращение по итогам 519-го дня войны.
Зеленский сообщил, что в ходе поездки в Одессу заслушал доклад о ликвидации последствий российских ударов по городу. По его словам, власти Украины ищут системы ПВО, чтобы защитить Одессу и южные регионы страны.
«Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее русского террора», — добавил он в обращении.
Таксисту из Комсомольска‑на‑Амуре запросили 17 лет колонии по делу о поджоге крыльца здания Росгвардии
В ходе прений в 1-м Восточном окружном военном суде прокуратура попросила приговорить к 17 годам колонии 50-летнего таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева, которого обвинили в поджоге крыльца здания Росгвардии, сообщает «Зона солидарности».
Золотарева обвиняют в приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 205 УК), совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК) и применении насилия к силовику (часть 1 статьи 318 УК), пишет «Медиазона» со ссылкой на карточку дела на сайте суда.
С марта 2022 года 50-летний Золотарев находился под следствием по делу о потасовке с сотрудником ГАИ. Как рассказывал сам таксист «Медиазоне», он решил уехать в лес, чтобы отвлечься от новостей и выйти из запоя, начавшегося у него после полномасштабного российского вторжения в Украину. По дороге в лес Золотарев купил несколько канистр с бензином и монтировку. Он утверждал, что бензин ему был нужен для заправки машины, а монтировка — чтобы срезать ветки с деревьев для костра, поскольку в магазине не оказалось топора.
Вскоре после визита в магазин таксиста остановили сотрудники полиции. В результате произошла потасовка, в которой, по версии следствия, Золотарев ударил старшего лейтенанта Дмитрия Фельдмана головой в лицо. По словам таксиста, это произошло случайно.
Вечером 3 июня 2022 года Золотарев сбежал из-под домашнего ареста, разлил бензин на крыльце здания Росгвардии и поджег его. Таксист объяснил свой поступок несогласием с войной в Украине. В итоге его отправили в СИЗО по делу о поджоге.
В свою очередь Минобороны Японии назвало Россию «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в ежегодном докладе министерства — так называемой «Белой книге».
«Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — говорится в документе.
Власти Японии в рамках нового пакета санкций решили запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. Как сообщил журналистам министр экономики Ясутоси Нисимура, ограничения вступят в силу 9 августа.
ФСБ отчиталась о задержании жителя Орловской области, который собирался уехать воевать на стороне Украины, сообщает «Интерфакс».
По версии ведомства, задержанный «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией», а также «выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ».
Чтобы уехать в Украину, житель Орловской области с заявлением в украинские государственные органы и МИД Украины и получил инструкции о том, как приехать в страну, утверждает ФСБ.
Против задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
В ночь на 28 июля результате обстрела по оккупированному РФ городу Шахтерск в Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщили представители самопровозглашенной ДНР.
Глава городской «администрации» Александр Шатов сообщил, что информация о пострадавших не поступала. По его словам, к утру пожар ликвидировали.
В Екатеринбурге началась церемония прощания с «военкором» РИА Новости Ростиславом Журавлевым.
На ней присутствуют семья погибшего, полпред президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Группа сотрудников российских СМИ попала под обстрел в районе села Пятихатки в аннексированной Запорожской области 22 июля. Минобороны России утверждало, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Журавлев погиб от полученных ранений. Накануне Путин подписал указ о награждении «военкора» орденом Мужества. По данным СМИ, в 2014 году Журавлев воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР.
Первая партия американских танков Abrams может появиться в Украине в сентябре
Как сообщили источники Politico, в августе власти США планируют отправить партию танков в Германию, где они пройдут окончательный ремонт, а потом будут доставлены в Украину.
По словам собеседников, в первой партии будет от шести до восьми танков. Всего же США рассчитывают поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.
Речь идет о старой модели M1A1, поскольку на поставку более современной модели А2 ушел бы целый год, уточняет Politico.
Ранее в Пентагоне не называли точных сроков, говоря, что поставки Abrams могут ожидаться осенью 2023 года.
Тимофей Руденко — офицер в отставке и бывший военный психолог, осудивший российское вторжение в Украину. В июле 2023-го его арестовали по уголовному делу об «оправдании терроризма» из-за комментариев о воюющих на стороне ВСУ чеченцах — по версии следствия, Руденко «оправдывал» именно их. До этого бывшего военного психолога больше года держали в спецприемнике под предлогом обвинений в мелком хулиганстве. Сам Руденко заявлял, что его пытали, вынуждая признаться в подготовке терактов. Кооператив независимых журналистов «Берег» поговорил с матерью Руденко Юлией Киселевой.
Мэр Москвы сообщил о «попытке атаки вражеского беспилотника»
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в телеграм-канале.
Минобороны РФ утверждает, что целью беспилотника были некие объекты в Подмосковье. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении военного ведомства.
Shot утверждает, что беспилотник сбили в поселке Птичное в Троицком административном округе. Телеграм-канал также публикует фото обломков дрона.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки российские военные нанесли три ракетных и 29 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- На фронте произошло более 30 боевых столкновений. На лиманском направлении войска РФ безуспешно наступали в районе Надии.
- ВСУ отбили атаки противника западнее и южнее Клещиевки и в районе Авдеевки. На марьинском направлении украинские военные сдерживают наступление россиян в районе Марьинки.
- На Шахтерском направлении ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области.
- На запорожском и херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.
- Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также по одному удару по зенитно-ракетным комплексам и по пункту управления россиян.
- ВСУ уничтожили восемь ударных дрона противника типа «Шахед-136» и пять разведывательных беспилотников.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине, которая продолжается уже 520 дней. Спасибо, что читаете нас.