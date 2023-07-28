Война Пятьсот двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Таксисту из Комсомольска‑на‑Амуре запросили 17 лет колонии по делу о поджоге крыльца здания Росгвардии

В ходе прений в 1-м Восточном окружном военном суде прокуратура попросила приговорить к 17 годам колонии 50-летнего таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева, которого обвинили в поджоге крыльца здания Росгвардии, сообщает «Зона солидарности».

Золотарева обвиняют в приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 205 УК), совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК) и применении насилия к силовику (часть 1 статьи 318 УК), пишет «Медиазона» со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

С марта 2022 года 50-летний Золотарев находился под следствием по делу о потасовке с сотрудником ГАИ. Как рассказывал сам таксист «Медиазоне», он решил уехать в лес, чтобы отвлечься от новостей и выйти из запоя, начавшегося у него после полномасштабного российского вторжения в Украину. По дороге в лес Золотарев купил несколько канистр с бензином и монтировку. Он утверждал, что бензин ему был нужен для заправки машины, а монтировка — чтобы срезать ветки с деревьев для костра, поскольку в магазине не оказалось топора.

Вскоре после визита в магазин таксиста остановили сотрудники полиции. В результате произошла потасовка, в которой, по версии следствия, Золотарев ударил старшего лейтенанта Дмитрия Фельдмана головой в лицо. По словам таксиста, это произошло случайно.

Вечером 3 июня 2022 года Золотарев сбежал из-под домашнего ареста, разлил бензин на крыльце здания Росгвардии и поджег его. Таксист объяснил свой поступок несогласием с войной в Украине. В итоге его отправили в СИЗО по делу о поджоге.