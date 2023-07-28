Минобороны РФ обвинило Украину в ракетном ударе по Таганрогу
Источник: Минобороны РФ
Минобороны России заявило, что «киевским режимом» совершена «террористическая атака» по жилой инфраструктуре Таганрога.
В заявлении ведомства говорится, что удар был нанесен «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российская система ПВО обнаружила и перехватила украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территорию города.
«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — заявили в ведомстве.
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