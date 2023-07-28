Российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому и зданию СБУ в Днепре

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Он рассказал, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. О том, что российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре, также сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов.

Судя по видео и фотографиям, которые публикуют украинские СМИ и телеграм-каналы, в результате удара пострадали верхние этажи дома.

На одном из видео есть мат.

После сообщений о попадании снаряда в многоэтажку глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: «Российские террористы».

УНИАН также сообщает, что российские войска нанесли удар по зданию областного управления СБУ в Днепре. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.