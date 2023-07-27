Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты и беспилотники, похожие на американские. Российский министр назвал армию КНДР «сильнейшей в мире»

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном посетил выставку вооружений в Пхеньяне, сообщила северокорейская радиостанция «Голос Кореи».

На выставке лидер Северной Кореи и российский министр осмотрели «современные вооружения». Ким Чен Ын также рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны страны.

Журналисты обратили внимание на фотографии визита Ким Чен Ына и его гостей на выставку, опубликованные государственными СМИ КНДР. На них, отмечает Reuters, министра обороны РФ можно заметить на фоне северокорейских баллистических ракет, запрещенных резолюцией Совбеза ООН, которую в числе прочих одобрила Россия.

Кроме того, на фотографиях заметили новые северокорейские беспилотники. РБК пишет, что внешне дроны напоминают американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

В свою очередь Шойгу в ходе выступления на приеме в министерстве обороны КНДР назвал армию Северной Кореи «сильнейшей в мире», обратило внимание «Агентство» на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

«[Шойгу] подчеркнул, что Корейская народная армия, тесно сплоченная вокруг Верховного Главнокомандующего, неустанно укрепляла свою мощь, <…> в результате чего стала сильнейшей в мире армией», — говорится в сообщении корейского СМИ.

Аналитик американского Фонда Карнеги Анкит Панда в комментарии Reuters отметил, что ранее власти КНДР старались не демонстрировать свой ядерный потенциал во время визитов делегаций из России и Китая. Осмотр Шойгу северокорейских ракет, по его мнению, предполагает согласие России с ядерной программой КНДР.

«Персональный тур [по выставке] для Шойгу — и готовность Шойгу сфотографироваться с Кимом в ходе этого визита — свидетельство того, что Москва удовлетворена продолжающейся ядерной модернизацией Северной Кореи», — считает аналитик.

Делегация Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу приехала в Северную Корею с визитом 25 июля. Российский министр принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне, а также обсудил с Ким Чен Ыном «вопросы глобальной и региональной безопасности».

После российского вторжения в Украину КНДР последовательно поддерживала позицию Москвы. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские территории.

Американские СМИ со ссылкой на разведку неоднократно писали, что Москва закупает у Пхеньяна боеприпасы. Официально КНДР это отрицала.

Визит Шойгу в КНДР

Дружественная Северная Корея приветствует товарища министра обороны РФ Сергея Шойгу Он прибыл в Пхеньян отмечать 70-летие «победы» КНДР в корейской войне. Фотографии

Визит Шойгу в КНДР

Дружественная Северная Корея приветствует товарища министра обороны РФ Сергея Шойгу Он прибыл в Пхеньян отмечать 70-летие «победы» КНДР в корейской войне. Фотографии