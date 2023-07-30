В Брянской области, по данным властей, обстреляли свинокомплекс. Ранены три человека
Источник: Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории свиноводческого комплекса в Климовском районе.
По его словам, в результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил губернатор.
Власти Брянской области, как и других российских регионов, расположенных на границе с Украиной, ежедневно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Власти Украины отрицают, что наносят удары по российской территории, заявляя, что ведут оборонительную войну.