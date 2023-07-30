В Чехии заблокировали счета и пятизвездочный отель российского бизнесмена Владимира Евтушенкова

Власти Чехии заблокировали счета и имущество российского миллиардера Владимира Евтушенкова, сообщает Чешское телевидение.

Среди заблокированных активов Евтушенкова — пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены, отмечает телеканал. Сейчас отель работает в ограниченном режиме — не принимает новые брони, но обслуживает гостей.

По данным телеканала, общая стоимость имущества семьи Евтушенковых в курортном городе превышает 500 миллионов чешских крон (более 20 миллионов долларов США). Арестованное имущество журналисты оценили в 100 миллионов крон (4,6 миллиона долларов).

Владимир Евтушенков и его сын Феликс попали в санкционные списки Чехии в июне за «систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Владимир Евтушенков владеет машиностроительным концерном «Радиотехнические и информационные системы», который является поставщиком Минобороны РФ. Его сын Феликс — совладелец компании, активно участвуеющий в ее деятельности. Владимир и Феликс Евтушенковы не находятся под санкциями Евросоюза.