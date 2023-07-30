«Можем объяснить»: сотрудникам «Яндекса» после атаки дронов на Москва-Сити запретили работать в офисе по ночам

Руководство компании «Яндекс» запретило своим сотрудникам работать в в Москве по ночам, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на работников компании.

По их словам, утром 30 июля, после ночной атаки на Москва-Сити, «Яндекс» прислал сотрудникам сообщение с просьбой не появляться во всех московских офисах с часу ночи до шести утра.

По словам собеседников «Можем объяснить», в офисах компании регулярно работали по ночам.

Офисы «Яндекса» находятся на территории Москва-Сити в башнях «Око» и «Око-2».

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