«Можем объяснить»: сотрудникам «Яндекса» после атаки дронов на Москва-Сити запретили работать в офисе по ночам
Источник: «Можем объяснить»
Руководство компании «Яндекс» запретило своим сотрудникам работать в офисах в Москве по ночам, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на работников компании.
По их словам, утром 30 июля, после ночной атаки на Москва-Сити, «Яндекс» прислал сотрудникам сообщение с просьбой не появляться во всех московских офисах с часу ночи до шести утра.
По словам собеседников «Можем объяснить», в офисах компании регулярно работали по ночам.
Офисы «Яндекса» находятся на территории Москва-Сити в башнях «Око» и «Око-2».