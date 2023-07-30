При новой атаке дронов на Москву повреждены башни Москва-Сити, ранен один человек

Башня Москва-Сити после атаки беспилотников в Москве, 30 июля 2023 года Alexander Nemenov / AFP / Scanpix / LETA

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники атаковали город в ночь на 30 июля. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал Собянин в телеграм-канале.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в результате «хлопка» (так власти РФ называют взрывы — прим. «Медуза») в башне «Око-2» пострадал охранник. В самом здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи. В одной из высоток «IQ-квартала» выбило несколько окон на пятом и шестом этажах. В районе атаки беспилотников в Москве-Сити перекрыли движение по улице Тестовая, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что в атаке на Москву участвовали три дрона. Силы ПВО уничтожили один из дронов в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. «Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», — сообщили в министерстве.

На фоне происшествия московский аэропорт Внуково закрывали на вылеты и прилеты. В аэропорту заявили, что ввели ограничения «по техническим причинам», но в 5 утра их отменили, сейчас аэропорт работает штатно. В воздушной зоне Москвы и Московской области запрещали полеты.

В ночь на 30 июля украинские войска, как заявило Минобороны РФ, запустили 25 беспилотников по объектам в Крыму. По данным российского ведомства, средства ПВО уничтожили 16 украинских дронов, еще девять подавили средства РЭБ, они упали в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. По заявлению российской стороны, пострадавших и разрушений нет.

В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и попыткой покушения на президента Владимира Путина (в момент атаки он находился в другой резиденции). Утром 30 мая три беспилотника попали в жилые дома в Москве. В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Один дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте.

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