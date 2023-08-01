Новая атака дронов на Москву. Беспилотник вновь врезался в башню Москва-Сити

Поврежденная высотка Москва-Сити, 1 августа 2023 года Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались пролететь в Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Один дрон попал в здание башни Москва-Сити, которая уже подвергалась атаке в ночь на 30 июля. В результате поврежден фасад башни на уровне 21 этажа, нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Минобороны РФ объявило, что пресекло «попытку террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области».

По данным ведомства, всего в атаке участвовали три украинских беспилотника. Два из них были сбиты ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

По данным ТАСС, дрон попал в высотку в правительственном «IQ-квартале», где расположены офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга РФ. Как уточняет издание Astra, на 21 этаже атакованной башни располагается министерство экономического развития РФ.

Обломки беспилотника, попавшего в башню Москва-Сити обнаружены, их отправят на взрыво-техническую экспертизу, сообщили в экстренных службах города. Несущие конструкции высотки в Москва-Сити не повреждены. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Из-за атаки беспилотников в Москве временно прекращал работу аэропорт Внуково.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередную атаку на Москву вопросом: «А где же славное эшелонированное российское ПВО?» «Украинские военные имеют определенный опыт сбивать [БПЛА]. Российские же военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не первый раз. Ну и надеемся, у них и не будет опыта [их сбивать]», — цитирует его слова «РБК-Украина».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере следующее: «Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию „авторов войны“, чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны».

Двое суток назад, в ночь на 30 июля башни Москва-Сити уже подвергались атаке дронов. Тогда два беспилотника повредили фасады двух офисных высоток. В одной из башен получил ранение охранник.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и попыткой покушения на президента Владимира Путина (в момент атаки он находился в другой резиденции).

Утром 30 мая три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям. Один дрон врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. 28 июля один беспилотник сбили в Троицком административном округе.