В Кремле считают атаки ВСУ по гражданским целям на территории России «актами отчаяния». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя воскресную атаку беспилотников на Москву и слова Владимира Зеленского о том, что «война возвращается в ее символические центры на территории России».

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось, — цитирует слова Пескова „Интерфакс“. — Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно, и это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных стран».

И, разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, и, конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели, это отвратительно, и с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах киевского режима однозначно говорить не приходится.