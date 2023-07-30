Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения по итогам 522-го дня войны заявил, что российские военные «потерпели банкротство на поле боя», а война приходит на территорию РФ.

«Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», — заявил Зеленский, комментируя подготовку украинской энергетики к зиме.

Поступово війна повертається на територію Росії, і це неминучий, природний та справедливий процес Офіс Президента України

Владимир Зеленский выступил с таким заявлением после того, как в ночь на 30 июля дроны атаковали Москву. В Минобороны РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины запустили по Москве три беспилотника: один сбили средства ПВО, два других подавили средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего беспилотники упали на территории комплекса Москва-Сити, где расположены в том числе офисы российских министерств. По данным экстренных служб, ранен один человек.

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