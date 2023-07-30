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Атака дронов на Москва-Сити. Видео очевидцев

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В ночь на 30 июля дроны атаковали Москву. По заявлению Минобороны РФ, один дрон средства ПВО сбили в Подмосковье, еще два дрона подавили средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего беспилотники потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса Москва-Сити. По данным экстренных служб, ранен один человек.
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