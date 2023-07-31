В Ростовской и Брянской областях упали беспилотники

Вечером 30 июля в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В результате взрыва дрона загорелся частный дом и автомобиль. По данным издания 161.ru, во время тушения пожара одна местная жительница получила ожоги.

Глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщил, что раненых и погибших нет, повреждены кровля дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

Местные власти заявили, что устанавливают принадлежность беспилотника. В провоенных телеграм-каналах появились предположения, что упавшим дроном мог быть российский разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» или «Орион».

Кроме того, в ночь на 31 июля в Брянской области в городе Трубчевск украинский беспилотник попал в здание районного УВД, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. У здания повреждена кровля и выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.

Днем 28 июля в Таганроге Ростовской области произошел взрыв возле кафе «Чехов сад». Пострадали 22 человека. В Минобороны РФ заявили, что в городе упали обломки сбитой украинской ракеты. По версии ведомства, удар нанесли «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Судя по видео предполагаемого удара по Таганрогу, по городу ударила ракета С-200, а не ее обломки, как утверждает Минобороны РФ. По факту взрыва в Таганроге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.