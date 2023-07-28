В центре Таганрога произошел взрыв, пострадали более 10 человек. Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила украинскую ракету

В центре Таганрога в Ростовской области днем 28 июля произошел взрыв. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщали о выбитых стеклах в соседних с местом взрыва домах. Вскоре губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в переулке Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» «взорвалась предположительно ракета».

В результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек. По словам Голубева, у пострадавших «легкие травмы от осколков». Позже он уточнил, что в медучреждения доставлены девять человек, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. По данным Минздрава РФ, пострадали 14 человек, семь из них госпитализировали. Еще семи пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Минобороны РФ заявило о ракетной атаке по жилой инфраструктуре Таганрога и обвинило в ней «киевский режим». По версии ведоства, удар был нанесен «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российская система ПВО обнаружила и перехватила украинскую ракету, ее обломки упали на территории Таганрога. Ведомство назвало произошедшее терактом, совершенным «киевским режимом».

Губернатор области сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В результате разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки, в соседнем трехэтажном многоквартирном доме выбило рамы в окнах и балконах.

Примерно через час после первой атаки Голубев сообщил, что зафиксировано «поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе» Ростовской области. В результате в Неклиновском районе в селе Самбек в доме по улице Восточная металлическим предметом пробило крышу, никто не пострадал. В областном правительстве уточнили, что повреждение дома — последствия работы ПВО.

Минобороны РФ заявило, что в районе 17:15 Украина совершила повторную попытку «террористической атаки» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские средства ПВО, как утверждают в ведомстве, перехватили ракету в районе города Азов. Ее обломки упали в безлюдной местности.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что «в районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации».