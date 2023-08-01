Украинский военнослужащий в районе Бахмута в Донецкой области. 13 июля 2023 года Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Украинская армия летом 2023 года ведет контрнаступление. Пытаясь подготовиться к нему, российские военные возвели оборонительные сооружения, включающие многокилометровые системы траншей, минные заграждения, противотанковые рвы и .

Учитывая эти приготовления, а также по факту медленное продвижение украинских войск, журналисты, политики и эксперты уже давно стали сравнивать текущее положение дел на российско-украинском фронте с западным фронтом Первой мировой войны, где происходили кровопролитные сражения без какого-либо стратегического успеха для сторон конфликта.

Рафаэль Коэн и Джан Джентиле — эксперты RAND Corporation, авторитетного американского аналитического центра, — считают такое сравнение неверным. По их мнению, украинское наступление 2023 года скорее надо сравнивать с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году.

Они отмечают, что характер боевых действий в Украине больше похож на бои Второй мировой войны, в том числе учитывая изменчивость положения на фронте. Если на западном фронте Первой мировой участники войны оказались в тупике, где ни одна из сторон годами не могла преодолеть мощные оборонительные сооружения противника, то во Второй мировой позиционные бои сменялись быстрыми прорывами.

«Армии США потребовалось около шести недель ожесточенных боев, чтобы оттеснить обороняющихся немцев всего на 19 миль (около 30 километров) от плацдарма [в Нормандии] к французскому городу Сен-Ло. Но когда американцам, наконец, удалось прорвать линию обороны противника, немцы отступили», — пишут Коэн и Джентиле.

Именно в этом, считают эксперты, война России с Украиной похожа на Вторую мировую. Они упоминают бои в 2022 году под Киевом, Харьковом и Херсоном, где периоды затишья сменялись быстрым продвижением украинской армии.

Еще одно сходство между нынешней войной и западным фронтом Второй мировой — плотность войск. Летом 1944 года средняя плотность немецких войск, с которыми столкнулись войска союзников, составляла около тысячи человек на милю (1,6 километра). В Украине плотность российских войск на самых защищенных рубежах обороны составляет около 700 человек на милю. Для сравнения, накануне битвы на Сомме в июле 1916 года среднее соотношение войск на милю с каждой стороны составляло около 10 тысяч человек.

В войне России с Украиной обеим сторонам не хватает «человеческого ресурса», чтобы распределить военных по всей линии фронта. Россиянам приходится выбирать, где укреплять оборону, а где нет, а украинцам надо находить слабые места в российской обороне. Это тоже, по словам экспертов, соответствует тому, что происходило в Нормандии в 1944 году.

Эксперты отмечают, что силам Антанты в годы Первой мировой войны удалось прорвать оборону противника за счет численности войск, а также технических инноваций — танков и авиации. ВСУ не могут использовать подобную тактику. Они ведут медленное и осторожное наступление, намеренно удерживая часть своих сил в резерве.

«Ничто не гарантирует, что Украина в ближайшие недели добьется своего прорыва в Нормандии. Но аналогия со Второй мировой войной — это аргумент в пользу терпения и настойчивости. Почти восемь десятилетий назад США столкнулись с теми же трудностями, с которыми сегодня сталкивается Украина. Но армия США упорствовала, а ее медленное, ежедневное продвижение изматывало оборонявшихся немцев, что в конце концов возымело свой эффект», — заключили эксперты.

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