Война Пятьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 июля читайте здесь.
Украинские телеграм-каналы и СМИ сообщают, что в Кривом Роге под обстрел попал многоэтажный жилой дом. В местных чатах опубликовали, как утверждается, фотографии и видео с последствиями обстрела.
Официально власти Кривого Рога и Днепропетровской области эти сообщения не комментировали и не сообщали о последствиях обстрела. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак пока опубликовал в своем телеграм-канале только такой пост: «Российские террористы😡 Кривой Рог💔 Пока информационная тишина! Подробности со временем».
За прошедшую неделю ВСУ освободили 14,6 квадратных километра оккупированных территорий Украины, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.
Так, на бахмутском направлении, где продолжаются тяжелые бои, украинские военные освободили два квадратных километра. На юге Украины ВСУ — еще 12,6 квадратных километра.
По словам Маляр, украинские военные успешно продвигались в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Работино в Запорожской области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Таллине задержали журналиста Аркадия Бабченко, забросавшего яйцами российское посольство
Полиция Таллина задержала нарушителя, который в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства, пишет Delfi.
В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный — мужчина 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей правоохранительные органы воздержались.
Активист организации «Мирное сопротивление» Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллине является журналист Аркадий Бабченко. Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото из полицейской машины с подписью: «Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату». В комментариях в фейсбуке он подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллине.
В Ростовской и Брянской областях упали беспилотники
Вечером 30 июля в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В результате взрыва дрона загорелся частный дом и автомобиль. По данным издания 161.ru, во время тушения пожара одна местная жительница получила ожоги.
Глава Неклиновского района Василий Даниленко сообщил, что раненых и погибших нет, повреждены кровля дома, автомобиль и хозяйственные постройки.
Местные власти заявили, что устанавливают принадлежность беспилотника. В провоенных телеграм-каналах появились предположения, что упавшим дроном мог быть мог российский разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» или «Орион».
В Брянской области в городе Трубчевск украинский беспилотник попал в здание районного УВД, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. У здания повреждена кровля и выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и обстреляли из «Градов» Херсон
В ночь на 31 июля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по городу были выпущены ракеты С-300 из Белгородскй области.
Под обстрел попал Новобаварский район Харькова. Зафиксировано попадание в складское помещение одного из коммерческих предприятий, начался пожар площадью около 200 квадратных метров. На месте происшествия пострадал охранник предприятия, его госпитализировали.
Утром 31 июля войска РФ обстреляли центр Херсона из систем залпового огня «Град», сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. В результате обстрела от полученных ранений умер работник городского коммунального предприятия.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 42 авиационных удара, а также совершили 76 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- За сутки произошло более 20 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника восточнее Берестового и продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. ВСУ сбили четыре российских ударных беспилотника типа «Шахед-136» и четыре разведывательных дрона противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских установок, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 523-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.