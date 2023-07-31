Война Пятьсот двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

Украинские телеграм-каналы и СМИ сообщают, что в Кривом Роге под обстрел попал многоэтажный жилой дом. В местных чатах опубликовали, как утверждается, фотографии и видео с последствиями обстрела.

Официально власти Кривого Рога и Днепропетровской области эти сообщения не комментировали и не сообщали о последствиях обстрела. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак пока опубликовал в своем телеграм-канале только такой пост: «Российские террористы😡 Кривой Рог💔 Пока информационная тишина! Подробности со временем».