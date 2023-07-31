Суд в Москве арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова

Басманный районный суд Москвы арестовал активы украинского миллиардера Рината Ахметова по уголовному делу о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Следственный комитет расследует уголовное дело с сентября 2020 года, утверждает издание. Согласно материалам дела, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited (в нее входит в том числе горно-металлургическая группа «Метинвест») спонсировали украинскую армию и подразделение «Азов». По версии следствия, спонсирование украинской армии осуществлялось в том числе и за счет денег, поступающих из России.

По данным издания, речь идет о десятках миллионов рублей, перечисленных компанией «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. В связи с этим СК обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста».

«Метинвест Евразия» принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». После начала полномасштабного вторжения в Украину, у нее резко упала выручка. По итогам прошлого года прибыль «Метинвест Евразия» снизилась на 74%, а убыток составил 1,9 миллиарда рублей.

Следствие считает, что активы структур Ахметов предназначались для финансирования украинской армии. Суд согласился с доводами следствия и арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, доли компании «Метинвест Евразия» в ее российских «дочках», несколько автомобилей, а также десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций.

Ринат Ахметов занимает первое место в списке богатейших украинцев по версии Forbes. По итогам 2022 года журнал оценил его состояние в 4,4 миллиарда долларов.

Летом 2022 года Ахметов подал к России иск в ЕСПЧ, потребовав компенсацию за пострадавшие предприятия, в том числе завод «Азовсталь» в Мариуполе, которым владеет принадлежащая миллиардеру группа «Метинвест». В апреле 2023 года сообщалось, что бизнесмен намерен через арбитражный суд потребовать от России компенсацию за потерю своих активов в Донецкой и Луганской областях в 2014-2017 годах.

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