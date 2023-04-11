Украинский миллиардер Ринат Ахметов потребует от России компенсировать потерю активов в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов намерен через арбитражный суд потребовать от России компенсацию за потерю своих активов в Донецкой и Луганской областях в 2014-2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной группы SCM Ахметова.

В иске бизнесмен потребует компенсировать все убытки, которые он понес из-за вмешательства в деятельность его компаний или экспроприации активов самопровозглашенными ДНР и ЛНР «под руководством или контролем России», заявили в SCM. В какой суд будет подан иск, не уточняется.

В иске перечислены десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость, в том числе «Енакиевский металлургический завод», угольные предприятия «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» футбольного клуба «Шахтер» и стадион «Донбасс Арена».

В заявлении Рината Ахметова, которое цитирует SCM, сказано, что средства, которые должна возместить Россия, в будущем направят на «восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины».

Ранее Ахметов обращался в международные судебные инстанции — в 2018 году в арбитражный суд в Гааге с иском о потере энергетических активов ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году — в Европейский суд по правам человека с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России.

Ринат Ахметов — богатейший человек Украины. По оценке украинского Forbes, с февраля по декабрь 2022 года состояние бизнесмена снизилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.

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