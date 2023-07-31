Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло до шести человек. 69 человек ранены

Обновление. В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара погибли шесть человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Кроме того, 69 человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения.

Число погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Среди погибших — 10-летняя девочка. По данным президента Украины Владимира Зеленского, погибла также мать ребенка.

Лысак также сообщил, что 69 человек ранены, в том числе шестеро детей. 22 пострадавших остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии.

Зеленский заявил, что спасательная операция в городе продолжается. По его словам, удар по городу нанесли двумя баллистическими ракетами.

«Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов были также здание университета и административное здание», — написал президент Украины в своем телеграм-канале. Он уточнил, что к спасательной операции привлечены более 350 человек.

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу утром 31 июля. Как сообщал Зеленский, одна ракета попала в учебный корпус университета, а вторая — в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи.

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