Российские войска атаковали Кривой Рог. Ракеты попали в университет и жилой дом

Российские войска утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он утверждает, что одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что под обстрел попал учебный корпус университета.

Вторая ракета попала в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи, в результате возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще 10 обратились за медицинской помощью. Клименко добавил, что под завалами могут еще находиться люди.

Обновление. Игорь Клименко позже уточнил, что число погибших в Кривом Роге увеличилось до двух человек, известно также о 20 пострадавших. Под завалами могут быть пять-семь человек.

Ночью и утром 31 июля российские войска также обстреляли Харьков и Херсон. Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что войска РФ обстреляли центр Херсона из систем залпового огня «Град». В результате обстрела получили ранения два работника коммунального предприятия. По Харькову российские войска выпустили ракеты С-300, заявил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Пострадал охранник склада одного из коммерческих предприятий.

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