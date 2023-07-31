Как богатейшие россияне участвовали (и участвуют) в создании оружия, которое российская армия применяет в Украине Главное из исследования «Проекта»

Цех сборки на заводе АО «Концерн „Калашников“»

Издание «Проект» выпустило «путеводитель по российским олигархам военного времени», в котором рассказывается, какой «вклад» богатейшие россияне, включенные в рейтинг Forbes, внесли в войну с Украиной. Журналисты изучили госконтракты и другие открытые данные, из которых следует, что как минимум 81 богатейший российский бизнесмен причастен к поставкам российскому ВПК, армии и Росгвардии.

За основу журналисты взяли список богатейших россиян по версии Forbes от 2021 года. Они проанализировали публичные госконтракты, заключенные предприятиями, частично или полностью принадлежащими бизнесменам из рейтинга журнала, с оборонными заводами, Минобороны и Росгвардией за период с 2014 по 2023 год. При этом издание подчеркивает, что с 2017 года Минобороны и военные заводы начали массово засекречивать свои контракты.

Из 81 бизнесмена, причастного, по версии «Проекта», к производству оружия, под санкции попали 80, при этом только 14 из них — под ограничения во всех странах — партнерах Украины (США, Великобритания, государства Евросоюза, Япония и так далее), а еще 34 — только под санкции Украины.

Общая сумма открытых контрактов, которые предприятия этих бизнесменов заключили с российским ВПК за все время военного конфликта в Украине (с 2014 по 2023 год), составила не менее 220 миллиардов рублей, пишет «Проект».

Журналисты приводят несколько примеров, кто из российских бизнесменов причастен к созданию оружия, которое использует российская армия в войне с Украиной.

В марте 2022 года были убиты мирные жители в городе Буча под Киевом. Из опубликованных видеозаписей (записи с дронов, видео местного жителя Виктора Шатило, снимавшего убийства на телефон с чердака своего дома, архивы камер видеонаблюдения) следует, что людей убивали в том числе из боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4М. Последнюю выпускает «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП), которое входит в состав холдинговой компании «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Проект» перечисляет компании и их владельцев, которые, по данным издания, поставляют комплектующие для БМД-4М.

Виктор Вексельберг — совладелец «Русал Урал». Компания поставляет алюминиевый порошок производителю ракет «Аркан» которыми вооружен БМД-4М.

Игорь Кесаев — поставляет литейные заготовки Вологодскому оптико-механическому заводу, который делает прицелы, в том числе для БМД-4М.

Олег Дерипаска — принадлежащий ему «Барнаултрансмаш» производил двигатели УТД-29, а «Русал» поставляет алюминиевый порошок производителю ракет «Аркан», которыми вооружен БМД-4М.

Владимир Евтушенков — совладелец предприятия, разработавшего броню и поставляющего заготовки корпусов БМД-4М. Его предприятие поставляет микросхемы заводу, делающему прицелы, в том числе для БМД-4М.

Михаил Шелков — владелец «ВСМПО-Ависма», которая поставляет титановый металлопрокат, предположительно, для деталей ходовой части.

Игорь Ротенберг — предположительно связанный с ним «Туламашзавод» производит 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72.

Дмитрий Мазепин — владелец «Уралхима», который поставляет аммиак, аммиачную селитру и азотную кислоту для ракет «Аркан».

Евгений Зубицкий — владелец компании «Полема», которая поставляет вольфрамовые детали и молибденовые прутки, которые используют танкостроители.

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Журналисты также предположили, что военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка ВДВ, которых обвиняют в убийстве мирных жителей Бучи, использовали пулеметы «Печенег» и автоматы Калашникова из сотой серии. К такому выводу «Проект» пришел, изучив фотографии на страницах в соцсетях военнослужащих. Разработкой и производством пулемета занимается государственный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) и частный «Завод имени Дегтярева» Игоря Кесаева. Услуги добровольного медстрахования сотрудникам ЦНИИточмаш, как и услуги страхования имущества концерна «Калашников», оказывает компания «Альфастрахование», чьи совладельцы, в частности, Михаил Фридман и Петр Авен.

«Проект» отмечает, что Альфа-банк, совладельцами которого также являются в том числе Фридман и Авен, давал кредиты Тульскому патронному заводу (с 2017 года его владельцем был Игорь Ротенберг), который поставляет патроны для «Калашникова» и «Печенега». Как отмечает издание, Альфа-банк «держал открытой» кредитную линию для завода и после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а закрыта она была только в декабре 2022 года. В самом банке заявили, что финансировали только производство спортивных и охотничьих патронов, предназначенных для поставок в США. Фридман и Авен пытаются оспорить введенные против них санкции.

Журналисты также напоминают про обстрел Винницы, который российская армия совершила 14 июля 2022 года. Тогда погибли 27 человек, по городу были выпущены три ракеты «Калибр». По подсчетам «Проекта», как минимум семь предприятий, принадлежащих миллиардерам из списка Forbes, причастны к созданию этой ракеты. Среди них Каменско-Уральский металлургический завод Виктора Вексельберга, который поставляет алюминиевые заготовки производителям ракет «Калибр», и Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова, который поставляет металлопрокат производителю взрывателей для «Калибра».

В тексте «Проекта» также говорится о российском ударе по Драматическому театру в Мариуполе. 16 марта 2022 года на театр сбросили две авиабомбы ФАБ-500. В этот момент там укрывалось множество горожан. Точное количество погибших до сих пор неизвестно — власти Украины говорят о гибели около 300 человек. В 2017 году на заводе имени Свердлова в Дзержинске построили автоматическую линию по снаряжению бомб ФАБ-500 взрывчаткой.

Компоненты для изготовления взрывчатки для боеприпасов заводу поставляют «дочки» «Уралхима» Дмитрия Мазепина и компания «Сибур», совладельцы которой — один из друзей Владимира Путина Геннадий Тимченко, бывший зять Путина Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. «Проект» отмечает, что завод закупает у «Русала» Олега Дерипаски алюминиевый порошок для авиабомб.

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«Проект» отмечает, что всем компаниям и отдельным бизнесменам, упомянутым в тексте, заранее выслали вопросы редакции. Издание приводит комментарий представителя Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана, в котором говорится, что Альфа-банк принял решение не обслуживать оборонные предприятия и проекты «и с момента принятия такого решения последовательно, но с соблюдением всех необходимых процедур выходил из отношений с такими клиентами».

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не владеет и не управляет бизнесами, связанными с производством или поставкой оружия, военных технологий или любой другой продукции и услуг для оборонного комплекса. «Ряд непрофильных военно-промышленных активов, включая ООО „ВПК“, которые некогда принадлежали компаниям Олега Дерипаска, был продан еще в 2019 году, задолго до начала бессмысленной войны в Украине, и никак не связан с Олегом Дерипаска», — говорится в заявлении.

Посмотреть полный список богатейших россиян, причастных, по данным «Проекта», к войне в Украине, можно здесь.