Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна

Киев и Загреб договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, в ходе визита главы МИД Хорватии Гордона Гирлич-Радмана в Украину министры обсудили поставки оружия, подготовку к международной конференции по разминированию Украины и внедрение президента Украины Владимира Зеленского.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали практически ежедневно обстреливать юг Украины, в том числе Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

МИД Украины 31 июля сообщил, что за девять дней обстрелов российские военные уничтожили около 180 тысяч тонн сельхозпродукции, а также повредили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

Вскоре после выхода России из зерновой сделки власти Литвы обратились в Еврокомиссию с предложением использовать порты на Балтийском море в качестве альтернативного пути экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. По данным литовских властей, через порты стран Балтии можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн зерна.

За время действия зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн зерна.

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