Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой»

Авиакомпания «Туркменистан» объявила, что с 1 августа приостанавливает полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Вместо них будут выполнять полеты по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Авиакомпания заявила, что приостановила рейсы в Москву «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».

За последние три дня беспилотники дважды атаковали Москва-Сити. В ночь на 30 июля в башни делового центра врезались два беспилотника, в ночь на 1 августа — один. В одной из башен получил ранение охранник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила атаки на Москва-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли почти три тысячи человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит таких аналогий. Комментируя атаки дронов на Москву, он сказал, что, «действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются».

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