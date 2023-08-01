Захарова сравнила атаки на Москва-Сити с терактами 11 сентября. В Кремле заявили, что не видят такого сходства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» сравнила атаки на Москва-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли почти три тысячи человек.

По словам Захаровой, атаки беспилотников на Москва-Сити «методологически» совпадают с «мировыми терактами различного масштаба».

Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по Москва-Сити с терактами 11 сентября.

Песков также ответил на вопрос об усилении мер безопасности в Москве. «Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются», — заявил пресс-секретарь. После первой атаки Песков говорил, что повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется, поскольку все «меры безопасности и так усилены».

В ночь на 30 июля два беспилотника повредили фасады офисных высоток Москва-Сити. В одной из башен получил ранение охранник. В ночь на 1 августа беспилотник снова врезался в ту же высотку в правительственном «IQ-квартале», где расположены офисы Минэкономразвития РФ.

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