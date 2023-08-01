В России за сутки подожгли более 10 военкоматов. Задержанные утверждают, что их обманули мошенники

За последние сутки в России подожгли как минимум 11 военкоматов, следует из подсчетов «Медиазоны».

Вечером 31 июля в Санкт-Петербурге 53-летний мужчина поджег крыльцо отдела военного комиссариата на улице Чайковского. Как писал «Mash на Мойке», мужчина бросил в дверь военкомата как минимум два коктейля Молотова, после чего попытался протаранить на машине ворота, ведущие во внутренний двор здания.

Мужчина рассказал, что мошенники уговорили взять его несколько кредитов, а спустя две недели «сотрудник безопасности банка» связал его с «сотрудником ФСБ». Тот пообещал помочь списать долги, но взамен попросил поучаствовать в расследовании дела о мошенничестве среди сотрудников военкомата. Для этого, по словам задержанного, он должен был поджечь дверь учреждения, чтобы отвлечь военных.

В Можайске, по данным телеграм-каналов Shot и Baza, мошенники позвонили 45-летней женщине под видом сотрудников банка и заявили, что на ее имя пытаются взять кредит. Чтобы этого не произошло, ей предложили облить стекла здания военкомата жидкостью для розжига. Там, по словам мошенников, якобы прятались преступники, которых необходимо было выманить. «Медиазона» отмечает, что похожую историю 1 августа рассказала 24-летняя учительница из города Россошь, которую задержали, когда она кинула коктейль Молотова в военкомат.

Chita.ru писала, что в поселке Агинское 17-летняя девушка пыталась поджечь военкомат после того, как ей позвонили мошенники. Она утверждает, что ее убедили в том, что в военкомате находится «предатель», который передает украинской разведке данные о жителях поселка, участвующих в войне в Украине.

Поджоги или попытки поджогов военкоматов также произошли в Подольске (задержаны двое пенсионеров), Калуге (задержана 77-летняя женщина), Челябинской области (там подожгли два военкомата), Копейске (задержана 55-летняя женщина), Верхнеуральске (задержана 35-летняя женщина). Кроме того, в Сестрорецке в военкомат зашла женщина с пакетами в руках, которая предупредила, что собирается поджечь здание. По словам очевидцев, она нервничала и держала в руках телефон.

Уже после публикации «Медиазоны» телеграм-канал Baza сообщил о поджоге военкомата в Улан-Удэ. Таким образом, это уже 12-я попытка поджога военкомата за сутки.

На видео есть мат.

«Русская служба Би-би-си» подсчитала, что с 29 июля в России было совершено 17 попыток поджога военкоматов.

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