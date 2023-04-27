В России появился новый вид телефонного мошенничества: у пенсионеров выманивают деньги, а в обмен на их возврат требуют поджигать военкоматы ФСБ утверждает, что звонки идут «с территории Украины»

После начала полномасштабного вторжения в Украину в России появился новый вид телефонного мошенничества, в результате которого люди поджигают военкоматы и банки, пишет «Медиазона». Всего издание насчитало 16 таких инцидентов.

Как отмечает издание, схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая: сперва они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В ходе разговора они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного.

В декабре 2022 года ФСБ РФ подтвердило информацию о мошенниках. В заявлении спецслужбы утверждалось, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины, подменяя свои номера «на телефоны доверия российских правоохранительных структур».

По данным «Медиазоны», в 11 случаях жертвами мошенников становились люди старше 55 лет, в остальных пяти — моложе. В числе жертв оказались 36-летняя мать, которая пришла поджигать банк с новорожденным, 30-летний мужчина с инвалидностью, 48-летний мужчина с алкогольной зависимостью, 22-летний студент и 38-летняя женщина.

Целями поджогов в семи случаях были военкоматы, еще в семи — отделения банков и банкоматы. Помимо этого, один раз «коктейль Молотова» кинули в отделение полиции, еще раз — в автомобиль чиновника Минобороны РФ. При этом сами поджоги происходили в разных частях России.

Первый подобный инцидент произошел 27 августа в Москве. Тогда 65-летняя Елена Белова подожгла автомобиль заместителя восьмого управления Генштаба ВС Евгения Секретарева. Позднее стало известно, что устроить поджог женщину заставили мошенники. По рассказам родственников, незнакомцы связались с Беловой за несколько дней до поджога, убедили ее взять несколько кредитов и перевести деньги им, а потом уговорили поджечь машину Секретарева.

Несмотря на то, что автомобиль чиновника сильно пострадал, «Медиазона» пишет, что чаще всего подобные атаки не наносят вреда. Также издание отмечает, что и сами поджигатели вели себя иррационально — например, бросали «коктейли Молотова» в охраняемые объекты днем перед камерами, а после этого даже не пытались убежать. Многих из них задерживали прямо на месте преступления.

Журналисты установили, что как минимум в шести случаях против поджигателей возбуждали уголовные дела. В двух случаях дела завели по статье о покушении на уничтожение имущества, еще в одном — о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В одном случае журналисты не смогли узнать по какой статье было возбуждено дело.

Два поджога следователи квалифицировали как теракты. В первом случае основанием для дела стала неудачная попытка поджога военкомата в Кемерово 28 октября. Сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали 59-летнюю Елену Шарову. Позднее стало известно, что женщину отправили в СИЗО и внесли в реестр террористов и экстремистов. По данным «Медиазоны», в итоге женщине смягчили меру пресечения, однако из списка ее не исключили.

Второе дело о покушении на теракт завели против 60-летней Надежды Корниловой. 12 апреля она кинула «коктейль Молотова» в военкомат в Усинске, а уже на следующий день суд арестовал женщину. По версии следствия, пенсионерка «в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения, совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата». Позднее Корнилову внесли в реестр Росфинмониторинга. О дальнейшей судьбе пенсионерки ничего не известно.

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Фото на обложке: Иван Водопьянов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press