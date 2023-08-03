Российские войска утром 3 августа обстреляли Свято-Екатерининский собор в центре Херсона, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Он опубликовал фотографию собора, на которой виден дым, поднимающийся над зданием.

По словам Прокудина, ранены три пассажира троллейбуса, проезжавшего во время атаки мимо собора. Они госпитализированы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска обстреляли Херсон из артиллерии. «Били по общественному транспорту, который вез людей на работу», — заявил он.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, чтобы потушить пожар, возникший из-за обстрела, российские войска вновь ударили по Херсону, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук. По его словам, пострадали четверо сотрудников ГСЧС, их госпитализировали. Также повреждена спецтехника.

Свято-Екатерининский собор — один из старейших православных храмов Херсона, усыпальница князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II и одного из основателей Херсона. Российские военные накануне отступления из Херсона в октябре 2022 года забрали останки Потемкина, которые хранились в склепе в соборе.

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