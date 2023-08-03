Российские войска атаковали Киев дронами «Шахед». Средства ПВО сбили полтора десятка беспилотников

Российские военные атаковали Киев ударными дронами «Шахед» в ночь на 3 августа, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в ходе массированной атаки силы и средства ПВО на подлете к Киеву обнаружили и уничтожили «почти полтора десятка воздушных целей». Пострадавших и разрушений нет.

Попко добавил, что воздушная тревога в Киеве ночью длилась три часа, и стала 820-й воздушной тревогой, объявленной в городе с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, что ночью 3 августа российские войска атаковали Украину из Брянской области ударными дронами «Шахед-136/131». силы ПВО уничтожили все беспилотники.

Накануне, 2 августа, российские войска также ударили по Киеву беспилотниками «Шахед». Силы ПВО сбили все дроны, их обломки упали в трех районах. Повреждения получили высотное административное здание и расположенные рядом дома. В ходе атаки на Украину в ночь на 2 августа войска РФ также атаковали порт в Измаиле.