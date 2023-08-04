Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 августа сообщил, что заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о некой спецоперации — вероятно, об атаке на российскую базу в Новороссийске, при которой был поврежден российский десантный корабль «Оленегорский горняк».

«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — к государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — сказал Зеленский в обращении.

527 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців Зе!Президент

Два морских дрона атаковали военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 4 августа, объявило Минобороны России. В российском ведомстве утверждают, что отразили атаку. По данным источников «Украинской правды», спецоперацию провела Служба безопасности Украины.

Морской дрон повредил десантный корабль в Новороссийске Meduza

После ударов дронов по деловому району Москва-Сити, где располагаются правительственные учреждения РФ, Зеленский также заявил, что «война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам»