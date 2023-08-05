Украина объявила акватории черноморских портов России зоной военной угрозы
Украина объявила акватории шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы. Соответствующее уведомление 4 августа опубликовано на сайте Госгидрографии Украины, пишет «Экономическая правда».
В сообщении отмечается, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.
Другие подробности не приводятся.
После того, как российские власти объявили о выходе из зерновой сделки, Минобороны РФ фактически объявило военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева. На следующий день Минобороны Украины заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».
В ночь на 4 августа в результате атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске повреждения получил десантный корабль «Оленегорский горняк». Вечером того же дня российский танкер «Сиг», находившийся в районе Керченского пролива, получил повреждение в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что обе атаки были спецоперациями Службы безопасности Украины.