Apple удалила подкаст «Что случилось». Но его по-прежнему можно слушать в приложении и на сайте «Медузы» (и на других платформах)

В письме, которое поступило в редакцию, компания сообщает, что подкаст удален из приложения Apple Podcasts. Причины решения в этом письме не указаны.

При этом ранее в июле Apple сообщила «Медузе» о том, что Роскомнадзор уведомил компанию о «нарушении порядка распространения информации» и потребовал удалить подкаст с платформы.

О требовании Роскомназдора удалить подкаст из приложения Apple Podcasts в июле также сообщало издание «Холод». Сейчас подкаст «Холода», как и «Что случилось», недоступен на платформе.

«Что случилось» — флагманское шоу «Медузы», ежедневный новостной подкаст, где мы обсуждаем новости, которые долго будут оставаться важными. Apple Podcasts всегда была одной из важнейших платформ для наших подкастов, но не единственной. Все наши подкасты, в том числе «Что случилось», можно по-прежнему слушать на сайте «Медузы» и в приложении. Обязательно скачайте его: оно работает без VPN.

Также все эпизоды доступны в нашем телеграм-канале (мы выкладываем аудиодорожки прямо туда), а также на других аудиоплатформах (Castbox, Spotify, Google Podcasts) и на ютьюбе. Кроме того, вы можете продолжать слушать «Что случилось» через приложение Apple Podcasts, если добавите его в медиатеку по прямой RSS-ссылке. Вот эту ссылку нужно вставить в поле «подписаться на подкаст по ссылке».