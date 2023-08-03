Суд в России впервые оштрафовал Apple за отказ удалить приложения и подкасты о войне

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил компаниии Apple административный штраф 400 тысяч рублей. Компанию признали виновной в неудалении информации, подлежащей удалению, сообщает «Интерфакс».

Судья после оглашения постановления сказал, что компании назначили штраф «ниже низшего», то есть меньше минимально возможного, «с учетом доводов, представленных в судебном заседании».

Согласно оглашенному в суде протоколу, компания не удалила приложения и подкасты, содержащие недостоверные сведения о «специальной военной операции» ( ) в Украине, а также информацию, «направленную на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической обстановки в РФ».

Защита Apple после оглашения протокола ходатайствовала, чтобы суд прошел в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения в открытом процессе коммерческой тайны. Суд частично удовлетворил ходатайство, удалив до оглашения всех, кроме защиты, в том числе журналистов.

В последние годы крупнейшие интернет-сервисы — Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Wikimedia — неоднократно привлекали в России к ответственности за отказ удалить запрещенный контент, в том числе о войне в Украине.