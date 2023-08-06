Собянин заявил о «попытке прорыва беспилотника» на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утром 6 августа город пытался атаковать беспилотник.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал Собянин в телеграм-канале.

Также об уничтожении беспилотника отчиталось Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ намеревались атаковать с помощью дрона объекты в Московской области, но беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Обновлено. В результате падения обломков беспилотника получил осколочное ранение руки 77-летний мужчина, пишет Baza. Другие источники это пока не подтверждали. Издание утверждает, что обломки дрона упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника.

Ранее пресс-служба московского аэропорта Внуково сообщила о временном закрытии воздушной зоны и ограничении на прием и выпуск самолетов.

Mash опубликовал видео полета беспилотника, который предположительно был сбит под Подольском. По сведениям телеграм-канала, речь идет об украинском дроне UJ-22 Airborne.

Телеграм-канал «112» показал фото с обломками сбитого дрона.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле. Утром 30 мая три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы. В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям. Один дрон врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. В ночь на 30 июля и на 1 августа беспилотники атаковали башни Москва-Сити.

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