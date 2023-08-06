Во Внуково временно закрыли воздушную зону

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет ТАСС.

Часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты, добавляет РИА Новости.

По данным сервиса «Яндекс Расписание», во Внуково задерживаются 22 рейса, два отменены, в Домодедово 11 рейсов задержаны, два отменено, в Шереметьево — шесть задержаны.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в аэропорту Внуково ввели план «Ковер».

Такой план вводят по нескольким причинам:

при незаконном пересечении воздушным судном государственной границы РФ,

при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю,

при появлении в воздушном пространстве воздушных судов и «других материальных объектов».

Обновлено. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт.

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