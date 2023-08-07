В Калужской области сбили беспилотник

В ночь на 7 августа системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

По словам чиновника, инцидент произошел в 2:30 в Ферзиковском районе на востоке области.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — утверждает губернатор.

3 августа Владислав Шапша заявлял, что на юго-западе Калужской области системы ПВО уничтожили семь беспилотников. Минобороны РФ назвало произошедшее «попыткой террористической атаки киевского режима».