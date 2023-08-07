Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин уехал добровольцем на войну

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин сообщил, что вступил в батальон «Эспаньола», сформированный из футбольных фанатов, и отправился в зону «спецоперации» в Украину.

Как заявил сам Соломатин, он получил позывной Солома и сейчас находится под Бахмутом.

«Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь», — заявил Соломатин, комментируя свое решение.

Соломатину 47 лет. В бытность футболистом он шесть сезонов провел за московский «Локомотив» и два за ЦСКА, в составе которого в 2003 году стал чемпионом России. Соломатин сыграл 13 игр за сборную, в том числе принял участие в ЧМ-2002.

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