Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин уехал добровольцем на войну
Источник: Mash
Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин сообщил, что вступил в батальон «Эспаньола», сформированный из футбольных фанатов, и отправился в зону «спецоперации» в Украину.
Как заявил сам Соломатин, он получил позывной Солома и сейчас находится под Бахмутом.
«Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь», — заявил Соломатин, комментируя свое решение.
Соломатину 47 лет. В бытность футболистом он шесть сезонов провел за московский «Локомотив» и два за ЦСКА, в составе которого в 2003 году стал чемпионом России. Соломатин сыграл 13 игр за сборную, в том числе принял участие в ЧМ-2002.