На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила на подлете к Белгороду беспилотник самолетного типа.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

Другие подробности глава региона не привел.

Власти Белгородской области, как и других приграничных регионов России, с начала полномасштабной войны в Украине постоянно сообщают об обстрелах с использованием различных вооружений, в том числе беспилотников.

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