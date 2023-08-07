На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа
Источник: Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила на подлете к Белгороду беспилотник самолетного типа.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в телеграм-канале.
Другие подробности глава региона не привел.
Власти Белгородской области, как и других приграничных регионов России, с начала полномасштабной войны в Украине постоянно сообщают об обстрелах с использованием различных вооружений, в том числе беспилотников.