Минобороны РФ заявило, что силы ПВО с разницей в полчаса сбили два дрона в Белгородской и Курской областях
Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска дважды за утро пресекли попытки украинских военных атаковать объекты на территории РФ беспилотниками самолетного типа.
В 11 утра 13 августа, говорится в заявлении Минобороны, силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью, а в 11:30 утра — над Курской областью. В обоих случаях, утверждают в российском ведомстве, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в российском ведомстве заявили, что около четырех часов ночи в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. В случившемся Минобороны обвинило украинскую сторону. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Телеграм-канал Baza сообщил, что в ночь на 13 августа беспилотники дважды атаковали Белгородскую область: один упал на жилой дом в селе Беловское, другой — возле села Петропавловка.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.