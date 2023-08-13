Минобороны РФ заявило, что в Белгородской области сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа в ночь на 13 августа, заявило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что около 4 часов ночи украинские военные пытались «осуществить террористическую атаку… по объектам на территории Российской Федерации». Силы ПВО обнаружили и уничтожили дрон.

В министерстве отметили, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Около полуночи телеграм-канал Baza сообщал о «звуках взрывов и автоматных очередях» вблизи населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье Белгородской области. «По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой российских военных», — отмечало издание. Эту информацию в Минобороны РФ не комментировали.

Белгородская область, как и другие регионы России, расположенные на границе с Украиной, в ходе полномасштабной войны неоднократно подвергалась обстрелам, в том числе с помощью беспилотников. Российские власти обвиняют в этом украинскую армию, власти Украины говорят, что ведут оборонительную, а не наступательную войну.