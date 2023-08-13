Война Пятьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь прокомментировала слухи о высадке десанта ВСУ на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.

Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест.

Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно.

Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что в начале августа ВСУ совершили рейд через Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области. Маляр уже комментировала и не подтверждала эти сведения.