Война Пятьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 августа читайте здесь.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу Германии до конца 2023 года поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, сообщает немецкий таблоид Bild.
Издание называет Luna NG «супердроном», который может «видеть и слышать». LUNA NG — модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов. Легкий разведывательный дрон самолетного типа может непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние свыше 100 километров, максимальная высота полета — пять тысяч метров. Запуск осуществляется с катапульты.
С начала полномасштабной войны в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 500 детей, сообщает офис украинского генпрокурора.
По состоянию на утро 13 августа, еще минимум 1097 детей получили ранения различной степени тяжести (в Донецкой области — 485, Харьковской — 298, Киевской — 129, Херсонской — 118, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 94, Черниговской — 71, Луганской — 67).
«Эти цифры не окончательные. Продолжается работа в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — отметили в генпрокуратуре.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь прокомментировала слухи о высадке десанта ВСУ на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.
Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест.
Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно.
Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность.
Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что в начале августа ВСУ совершили рейд через Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области. Маляр уже комментировала и не подтверждала эти сведения.
Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным после начала полномасштабного вторжения в Украину «взял шефство» над вывезенными в Россию детьми с оккупированных территорий. Одним из направлений работы силовиков стало распределение подростков в кадетские корпуса, подведомственные СК. Издание «Верстка» рассказывает, как украинских подростков учат «любить отчизну» и готовят к работе следователями в России.
Бахмут, 12 августа
ВСУ продвигаются и отвоевывают территории на таврическом направлении, заявил вечером 12 августа командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
По его данным, в течение суток артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1303 огневые задачи на этом направлении.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие — 80, раненые — 160, пленные — 2).
Уничтожено семь единиц военной техники противника. В частности, один танк, две ББМ, два артиллерийские системы, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники. Также было уничтожено три склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В ночь на 13 августа в Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
По утверждению российских военных, дрон был обнаружен, а затем уничтожен средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.
Около полуночи Baza сообщала о «звуках взрывов и автоматных очередях» вблизи населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье Белгородской области.
«По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой российских военных», — отмечало издание.
Эту информацию в Минобороны РФ не комментировали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские военные нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За прошедшие сутки произошли 39 боестолкновений.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневой позиции противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 536-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.