Bild утверждает, что Германия готовится передать Украине разведывательные «супердроны» Luna NG

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу Германии до конца 2023 года поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.

Издание называет Luna NG «супердроном», который может «видеть и слышать». LUNA NG — модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов. Легкий разведывательный дрон самолетного типа может непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние свыше 100 километров, максимальная высота полета — пять тысяч метров. Запуск осуществляется с катапульты.

В комплекты, которые планируют передать Украине, войдут наземная станция управления, несколько беспилотников и стартовая катапульта.

Rheinmetall собирается выпустить версию разведывательного дрона, способного нести вооружение. Но для версии, которую поставят в Украину, это пока невозможно.

Власти Германии неоднократно оказывали военную помощь ВСУ в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украине. Так, Германия передала украинской армии танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Кроме того, по данным немецких СМИ, власти Германии обсуждают поставку дальнобойных ракет Taurus, но решение пока не принято.

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