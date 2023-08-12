Война Пятьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ заявило об отбитой атаке 20 украинских беспилотников на Крым

В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 12 августа «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» по объектам на территории Крыма.

По данным Минобороны, 14 украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО, еще шесть дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений нет, утверждает российское военное ведомство.