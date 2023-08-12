Война Пятьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 августа читайте здесь.
Телеграм-канал «Крымский ветер» публикует видео из крымского поселка Новоозерное, на котором слышны взрывы.
Осторожно, на видео есть мат
В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник в Дзержинском районе, заявил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, «последствий для людей и инфраструктуры нет».
Минобороны РФ заявило об отбитой атаке 20 украинских беспилотников на Крым
В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 12 августа «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» по объектам на территории Крыма.
По данным Минобороны, 14 украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО, еще шесть дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений нет, утверждает российское военное ведомство.
Здравствуйте. Начинается 535-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.